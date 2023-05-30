Güzelyalı Yat Limanı'nın BURULAŞ'a devredilmesi kararı iptal edildi

Bursa 4. İdare Mahkemesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne geçici olarak devredilen Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın yat limanı kısmının BURULAŞ tarafından işletilmesine ilişkin kararı iptal etti.

Bursa 4. İdare Mahkemesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne geçici olarak devredilen Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın yat limanı kısmının BURULAŞ tarafından işletilmesine ilişkin kararı iptal etti.

Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın yat limanı kısmının Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla BURULAŞ tarafından işletilmesine karar verilmesi üzerine Mudanya Belediyesi, kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı.

Mahkeme, ilgili mevzuat gereği "Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebileceğini, ancak yat limanı işletmeciliğini Devlet İhale Kanunu'na tabi olmaksızın meclis kararı ile BURULAŞ'a devredemeyeceğine" hükmetti.

Kararı değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana haklı olduğumuz her davada sürecin sonuna kadar gittik ve sonunda kazanımlarımızı elde ettik. Mudanyalıların varlıklarına daima sahip çıktık, hemşerilerimin haklarını sonuna dek savunmaya devam edeceğiz" dedi.