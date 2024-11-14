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Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari Yönündeki Tüpü Yarın Açılıyor

Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari Yönündeki Tüpü Yarın Açılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki 3 bin 150 metre uzunluğundaki tüpünün yarın hizmete gireceğini açıkladı. Proje ile ulaşım sürelerinde önemli azalma sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin Van- Hakkari yönündeki tüpünün yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, Van- Hakkari yönünde çalışmaları devam eden Güzeldere Tüneli'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Van ile Hakkari arasında kuzey-güney aksı olarak uzanan devlet yolunun Esendere, Derecik Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla 61 kilometrelik Güzelsu-Başkale kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı ve bölünmüş yol standartlarına getiriyoruz. Bu çalışmalarımızda da yolun 38 kilometresini tamamladık. Güzergahtaki 3 bin 150 metrelik Güzeldere Tüneli'ndeki yapım işleri kapsamında Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım Cuma günü hizmete alacağız."

Hakkari-Van güzergahında çalışmalar devam ediyor

Tünelin Hakkari-Van güzergahında ise kaplama beton çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, bu yöndeki çalışmaları da 2025'te tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Güzeldere Tüneli ile "32 virajlar" olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin artık kullanılmayacağını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Yol kotunu 230 metre aşağı çekerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis ediyoruz. Tünelimiz ile mesafe bir kilometre kısalacak. 32 virajlar ile 40 dakikada geçilen güzergah, tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek. Proje ile zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını ise 4 bin 549 ton azaltacağız."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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