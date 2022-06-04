Güzelce açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Güzelce açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Güzelce açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi. Güzelce açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güzelce açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldığı duyuruldu. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel İstanbul Marina Güncel Haberler

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