Güzelbahçe'deki makilik yangını söndürüldü
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan makilik yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının trafodan kaynaklandığı belirtildi.
Güzelbahçe'deki makilik yangını söndürüldü
İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, ihbar üzerine adrese gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangının, trafodan kaynaklı çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel