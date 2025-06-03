Güzel Sanatlar ve Spor Okulları İçin Öğrenci Seçme Kılavuzu Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar müzik ve spor ortaokulları için öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 17 Haziran'a kadar alınacak ve yetenek değerlendirmeleri 21 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Güzel sanatlar müzik ilk ve ortaokulları ile spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 17 Haziran'a kadar yapılacak.
Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran-4 Temmuz'da "Müzik/ Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz'da ilan edilecek.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz'da gerçekleştirebilecek.
Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınacak.