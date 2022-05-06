Güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümü açılıyor - Haberler

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Güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümü açılıyor

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümlerinin açılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümlerinin açılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, resim ve müzik gibi sanat dallarında yetenekli öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ortaöğrenim görmelerini amaçlayan güzel sanatlar liselerine yeni bir alan daha eklenecek. Resmi güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimi de verilecek.

Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak.

Bu kapsamda, "tiyatro" bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi.

Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Tiyatro, Müzik, Güncel, Haberler

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