GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLENLER TAKSİM VE ORTAKÖY'E AKIN ETTİ

Soğuk ve kapalı havaların ardından güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, fırsatı değerlendirerek kendilerini dışarı attı. Sıcaklığın 21 dereceyi gösterdiği güzel havada İstiklal Caddesi ve Ortaköy Meydanı'nı tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel