GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİREN BALIKÇILAR, DENİZ KIYISINA İNDİ

SAMSUN'da güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları deniz kıyısına inerek balık tutmanın keyfini yaşadı.

Samsun'da bugün itibariyle havalar ısınmasıyla olta balıkçılarına fırsat doğdu. Karadeniz'in kıyısında bulunan İlkadım ilçesinde oltalarını yanına alarak olta balıkçıları, güzel havada hem balık tuttu hem de temiz havanın tadını çıkardı. Sabırla balığın oltaya takılmasını bekleyen vatandaşlar, bir yandan da sohbet etti. Burada balık tutmaya çalışan olta balıkçıları, uzun süredir güneşi beklediklerini belirtti. (DHA)