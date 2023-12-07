Guyana Ordusuna Ait Helikopter Venezuela Sınırında Kayboldu

Guyana ordusuna ait bir helikopterin Venezuela sınırına yakın bir noktada kaybolduğu bildirildi. Helikopterin iki ülke arasındaki ihtilaflı Esequibo bölgesinde kaybolduğu tahmin ediliyor.

Guyana ordusuna ait bir helikopterin Venezuela sınırına yakın bir noktada kaybolduğu bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Genelkurmay Başkanı Omar Khan yaptığı açıklamada, orduya ait ve içinde 7 kişinin olduğu GDF Bell-412 tipi helikopterin Venezuela sınırı yakınında kaybolduğunu duyurdu.

Khan, helikopterin iki ülke arasındaki ihtilaflı Esequibo bölgesinde kaybolduğunu tahmin ettiklerini belirterek, helikopteri arama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Helikopterin Venezuela saldırısı sonucu ortadan kaybolduğuna dair ellerinde bir kanıt olmadığını vurgulayan Khan, hava şartlarının kötü olduğuna dikkati çekti.

Venezuela tarafından ise konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, o dönem Esequibo'nun kendisine ait olduğunu resmen ilan etmişti.

???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Venezuela hükümeti, 1899 Paris Tahkim Kararı'nın hükümsüz olduğunu ve 1966 Cenevre Anlaşması uyarınca bölgenin ülke topraklarına dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.???????