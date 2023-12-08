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Guyana Ordusu Helikopter Kazasında 5 Asker Hayatını Kaybetti

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Guyana ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Helikopterin enkazına ulaşıldığı ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Guyana ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Guyana ordusundan yapılan açıklamada, Venezuela sınırına yakın bir yerde içindeki 7 kişiyle kaybolduğu belirtilen helikopterin enkazına ulaşıldığı kaydedildi.

Enkazın Venezuela sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunduğu ifade edilen açıklamada, helikopterdeki 5 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterin rutin faaliyetleri esnasında düştüğü ve kazanın nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin durumuna ilişkin Guyanalı yetkililerden henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Guyana Devlet Başkanı İrfaan Ali, askerlerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirterek ailelerine başsağlığı diledi.

Yerel basında çıkan habere göre, helikopterde herhangi bir saldırı izine rastlanmadı.

Genelkurmay Başkanı Omar Khan, dün yaptığı açıklamada, orduya ait ve içinde 7 kişinin olduğu GDF Bell-412 tipi helikopterin Venezuela sınırı yakınında kaybolduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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