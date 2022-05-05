Guy Verhofstadt: AB, üyelerin veto yetkisini kaldırmayı planlıyor; Avrupa ordusu teklifi gündemde

Geçtiğimiz 12 ay boyunca kıtanın dört bir yanından binlerce vatandaş fikirlerini, Avrupa ile ilgili endişelerini tartıştı ve Avrupa Birliği'nin geleceği için önerilerde bulundu. Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın sonuçlarını Avrupa Parlamentosu üyesi Guy Verhofstadt ile konuştuk.

DailyMotion.com / Güncel