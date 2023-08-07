MUĞLA Bodrum Güvercinlik Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan sahada yer ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Güvercinlik orman yangını kontrol altında

MUĞLA Bodrum Güvercinlik Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bodrum Güvercinlik Mahallesinde saat 16.27'de başlayan orman yangını sonrası bölgede konuşlu başta T70 helikopteri olmak üzere birçok hava aracı ve karadan da araz ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan sahada yer ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.