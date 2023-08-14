Güvercinini Kaçıran Hırsız Ev Hapsine Çarptırıldı

SAMSUN'da güvercini kaçtığı için gittiği inşaatta, park halinde bulunan otomobilden 30 dolar, 40 euro, 410 lira, değeri 1500 TL olan tespih ve bir paket sigara çalan Cihan U.(30), ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir inşaatta 12 Ağustos cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Cihan U., kaçtığı güvercinini almak için otomobiliyle inşaata geldi. Burada güvercinini arayan Cihan U., askıda asılı pantolonun cebini karıştırarak H.S.?ye (41) ait otomobilin anahtarını aldı. Aradığı güvercini de bulan Cihan U., otomobile giderek buradaki H.S. ve yeğeni M.A.?ya (32) ait 30 dolar, 40 euro, 410 lira, değeri 1500 TL olan tespih ve bir paket sigarayı alıp kaçtı. Mesai bitiminin ardından durumu fark eden H.S. ve M.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün Cihan U.?yu ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı. (DHA)