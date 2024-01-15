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Güvercin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

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Gaziantep'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, av tüfeği ile arkadaşını ve dedesini vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışmada Halil C., arkadaşı Muhammet Nazmi K. ile dedesi Servet E.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay, öğleden sonra Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil C. ile arkadaşı Muhammet Nazmi K. arasında iddiaya göre besledikleri güvercinler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil C., av tüfeği ile Muhammet Nazmi ile yanındaki dedesi Servet E.'ye ateş edip yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Dede ile torunun hastanedeki tedavisi sürerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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