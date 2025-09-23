Haberler

Güvercin Kümesinde Uyuşturucu ile Yakalanan Kardeşler Gözaltına Alındı

Güvercin Kümesinde Uyuşturucu ile Yakalanan Kardeşler Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karabağlar'da yapılan bir operasyonda, güvercin kümesinde gizlenmiş uyuşturucu madde ile yakalanan iki kardeş gözaltına alındı. Polis ekipleri, evdeki baskında 5 bin 985 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvercin kümesinde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kardeş gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y. (32) ve kardeşi E.Y'nin (26) evlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce eve yapılan baskında iki kardeş yakalandı.

Evin bahçesindeki güvercin kümesinde yapılan aramalarda, 5 bin 985 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.