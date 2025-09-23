Güvercin Kümesinde Uyuşturucu ile Yakalanan Kardeşler Gözaltına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvercin kümesinde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kardeş gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y. (32) ve kardeşi E.Y'nin (26) evlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce eve yapılan baskında iki kardeş yakalandı.

Evin bahçesindeki güvercin kümesinde yapılan aramalarda, 5 bin 985 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.