Güvenlik Meselelerinin Ele Alındığı 10. Beijing Xiangshan Forumu Sona Erdi

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 10. Beijing Xiangshan Forumu Salı günü sona erdi.

İki gün süren foruma 99 resmi heyet ve 19 ülkeden savunma bakanlarının yanı sıra çeşitli ülkelerden üst düzey askeri yetkililer, uluslararası kuruluş temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler ve gözlemcilerden oluşan 1.800'den fazla kişi katıldı.

Bu yılki forumun teması "Ortak Güvenlik, Kalıcı Barış" olarak belirlendi. Katılımcılar, büyük ülkelerin sorumluluğu ve küresel güvenlik işbirliği, gelişmekte olan ülkelerin küresel güvenlikteki rolü, Asya-Pasifik güvenlik yapısı ve bölgesel güvenlik ve kalkınma gibi bir dizi konuda tartışma fırsatı buldu ve görüş alışverişinde bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Jiang Xinfeng, "Bu yılki forum hem ölçek hem de düzey açısından rekor seviyeye ulaştı" dedi.

Jiang, "Forumun tartışma konuları kapsamlı ve derindi ve forum sırasında hem fikir birliği hem de görüş ayrılıkları gözlemlendi. Forum tüm ülkelerin iletişim kurması, anlaşmazlıkları çözmesi ve işbirliğini teşvik etmesi için önemli bir platform haline geldi" ifadelerini kullandı.