Güvenlik korucusu nöbet sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde görev yapan güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız, nöbet sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan korucunun cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, nöbet sırasında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız (40), şehit oldu.

Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde görevli güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız, görev yaptığı Ormanbağı Jandarma Karakolu'nun nizamiyesinde nöbet tutarken kalp krizi geçirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öneryıldız, ekiplerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Korucunun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.