Güvenlik korucusu kişisel husumet sonucu öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde otomobili çapraz ateşe tutularak öldürülen güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın (40) kişisel husumet kaynaklı saldırıda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan tahkikatlar sonucunda, olayın terör saldırısı olmadığı, kişisel husumet sonucunda meydana geldiği değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır" denildi.

Viranşehir'in Mimar Sinan Caddesinde dün akşam saatlerinde 51 ES 202 plakalı otomobille seyir halinde olan Reşit Kaya'ya kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek otomatik silahlarla ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği Kaya için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine geçen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından güvenlik korucusu Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzeri Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan 7 çocuk babası Kaya toprağa verildi. Raşit Kaya'nın, 25 gün önce de Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Kaya yara almadan kurtulurken, yanında bulunan eniştesi Mahsun İdikurt ise yaralandı

TERÖR DEĞİL, HUSUMET

Raşit Kaya'nın ölümüyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği açıklamada bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada,"Yapılan tahkikatlar sonucunda, olayın terör saldırısı olmadığı, kişisel husumet sonucunda meydana geldiği değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır" denildi.