GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'de TIR ile otomobilin çarpıştığı ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR'ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/ MARDİN,