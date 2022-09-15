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Güvenlik görevlisini öldüren şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı

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ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı.

ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik  görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı. Şüphelilerden M.B.'nin 27, Ç.K.'nin de 11 ayrı suçtan kaydı olduğu açıklandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren M.B. ve Ç.K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan M.B. ve Ç.K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti. M.B. ve Ç.K., arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.B. ile Ç.K.'nin suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerden M.B.'nin farklı suçlardan 27, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Necmi Kadıoğlu Esenyurt Güncel Haberler

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