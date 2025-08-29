Güvenlik Görevlisi Yaşlı Adamı Dolandırılmaktan Kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bankada tavırlarından şüphelendiği yaşlı adamın 780 bin lira dolandırılmasını önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Türkiye Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi'nde çalışan özel güvenlik görevlisi Serhat Karaca, bankaya gelen emekli M.Ç'nin (78) telefon konuşmasından şüphelendi.

Karaca, durumu KAAN Uygulaması (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) uygulaması üzerinden polise bildirdi.

Bankaya gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırılmaya çalışan M.Ç'nin 780 bin lira havale yapmasını önledi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel güvenlik görevlisini özverili çalışmasından dolayı makamında ağırladı.

Başarısından dolayı Karaca'yı tebrik eden Arıbaş, kol saati hediye etti.