Güvenlik Görevlisi Ömer Toprakçı, Görev Başında Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Toprakçı görev başında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki Kapadokya Alan Başkanlığı Binası'nın giriş katında bulunan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na sabah saatlerinde gelen bir güvenlik görevlisi kapının kilitli olduğu binaya giremeyince gece mesaisinde olan 44 yaşındaki meslektaşı Ömer Toprakçı'yı telefonla aradı.

Toprakçı'nın telefonlara cevap vermemesi üzerine güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekibinin sevk edilmesinin ardından binanın kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Yapılan kontrolde ekipler, Toprakçı'yı lavabo kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri Toprakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kalp krizi sonucu yaşamını kaybettiği değerlendirilen Toprakçı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.