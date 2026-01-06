Haberler

Güvenlik görevlisinin öldürdüğü eşi ve kızı, son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan, eşi Songül Canatan ve kızı Sena'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan Canatan, çiftin cenazesi Şereflikoçhisar'da toprağa verildi.

ANTALYA'da güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) tarafından öldürülen Songül Canatan (43) ve kızı Sena Canatan (7), Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi. Songül Canatan'ın şiddet gördüğü gerekçesiyle ilk eşinden boşandıktan sonra Zübeyir Canatan ile evlendiği belirtildi.

Serik ilçesinde cumartesi günü, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Olay sonrası kaçan Zübeyir Canatan, Ankara'da polise teslim oldu. Cenazeler ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Gülhüyük Mahallesi'ne getirildi. Anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden Songül Canatan'ın babası Cafer Çetin'i yakınları teskin etti. Anne ve kızının cenazeleri öğle namazının ardından Gülhüyük Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'GEÇİM SIKINTILARI YOKTU'

Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, sanal medyada yalan yanlış bilgilerin yazıldığını belirterek, "Herhangi bir geçim sıkıntıları, psikolojik sorunları yoktu. 2'nci, 3'üncü kişiler var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. İfadesinde cinnet geçirdiğini söylüyor. Büyük bir maddi sıkıntısı yoktu. Kavgaları dövüşleri de olmadı. Aile içinde ufak tefek tartışmalar oluyor; ama yoktu öyle bir şey de görmedik. Cinayeti işledikten sonra Ankara'ya gelmiş. Burada kız kardeşi var, Evren ilçesinde. Onun yanına gelmiş. Götürmüşler, karakola teslim etmişler" dedi.

Yeğeni Sena Canatan'ın öğretmen olmak istediğini söyleyen Çetin, "Okumak derdindeydi çocuk. Babasını çok severdi, onun boynundan, sırtından inmezdi. Yok, 'Psikolojik hap kullanıyordum, psikolojik sorunum vardı' öyle bir şey yok. Bunun yapmış olduğu bir cinayet, affedilir bir yönü yok. Bu kendi kafasından veya başkalarından kaynaklanan bir şey mi; orasını biz bilemiyoruz. Artık bunu savcılık araştıracak. Raporları daha henüz çıkmadı. '3 ay sürer' dediler ama bunu kendisi planlamış yapmış. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Songül Canatan'ın, şiddet gördüğü için ilk eşinden boşandığı, Zübeyir Canatan ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi.

