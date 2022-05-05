GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI

DÜZCE (DHA) - DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor tesislerine girerek demir malzemeleri çalmak isteyen kişi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 16 suçtan aranan Y.K. tutuklandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli özel güvenlik görevlileri, 18 Temmuz Spor Salonu'nun yanındaki spor tesisine bir kişinin girdiğini fark etti. Tenis kortu içerisindeki demir malzemeleri bir araya toplayan kişi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.K.?yı gözaltına aldı. Daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile park ve bahçelerden demir malzemeleri çalarak kayıplara karışan, 16 ayrı suçtan aranan Y.K. adliyeye sevk edildi. Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel