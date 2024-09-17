Güvenli Ödeme Sistemi İkinci El Araç Alışverişinde Zorunlu Oluyor

TİCARET Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu hale gelecek" denildi.