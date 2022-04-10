Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Abid Mazhar - Güncel
 - Güncelleme:

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında İmran Khan hükümetinin güven oyu alamamasının ardından Başbakan Imran Khan görevinden alınarak, ülkede güven oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı

İSLAMABAD - Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında İmran Khan hükümetinin güven oyu alamamasının ardından Başbakan Imran Khan görevinden alınarak, ülkede güven oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Pakistan'ın Ulusal Meclis'inde Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapıldı. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Meclis Başkan Yardımcısı Qasim Suri, güven oylaması öncesinde görevlerinden istifa etti. Meclis oturumu, Meclis Başkanı Asad Qasier'in görevinden istifa etmesinin ardından, Meclis Üyesi Ayaz Sadık tarafından yönetildi. Ayaz Sadık oylama sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "342 üyeli mecliste 174 üye hayır oy kullandı. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı Imran Khan ve hükümeti güven oylamasını kaybetti" dedi.

Pakistan Ulusal Meclis'inin 2018 yılında göreve gelen Başbakan Khan'ın görevden alınmasının ardından yeni bir başbakan ataması gerektiği ve meclis tarafından atanan kişinin Ekim 2023 tarihine kadar iktidarda kalacağı belirtildi.

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title