Güven Vakfı 50. Yıl Tıp Günü Kutlandı

(ANKARA) - Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı, 50'nci yıl kutlamaları kapsamında tıp dünyasının güncel gelişmelerinin ele alındığı 'Güven 50'nci Yıl Tıp Günü' programı düzenledi. Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, "Son on yılda özellikli ve nitelikli hizmetleri dünyanın her köşesine taşıyoruz. Sadece kurumumuz için değil, Türk sağlık sisteminin hep daha ileriye gitmesi, sürdürülebilirliğin temini için kafa yoruyor ve tüm makamlarla paylaşıyoruz. Vakfımızla uluslararası projelere imza atıyor, memleketin zor zamanlarında merhem oluyoruz" dedi.

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nca 50'nci yıl kutlamaları kapsamında tıp dünyasının güncel gelişmelerinin ele alındığı 'Güven 50'nci Yıl Tıp Günü' programı düzenlendi. Sheraton Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, Ankara Güven Hastanesi Bilim Kurulu Başkanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, uzman akademisyenler, hekimler ve sağlık profesyonelleri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda, yaşam kalitesi, robotik cerrahi, obezite, hemşirelik, yapay zeka destekli tanı ve tedavi başlıkları altında sağlıkta dijital dönüşüm, geleceğe yön veren yenilikler ve disiplinler arası iş birlikleri ele alınacak. Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci programa video mesaj gönderdi.

"Güven Sağlık Grubu'nun 50'nci yılını kutluyorum"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu programa video konferans ile katıldı. Bakan Memişoğlu, konuşmasında, "İdealist insanlar rahmetli Aysun-Ahmet Küçükel'in kurduğu hastanede kardeşim gibi gördüğüm arkadaşlarımın şimdi yönettiği, etik değerleri olan Türkiye'nin ilk hastanelerinden bir tanesi 1975'ten beri hizmet veren Güven Sağlık Grubu'nun 50'nci yılını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Orada olamadığım için çok üzgünüm ama canlı video bağlantısı katıldım. Çok teşekkür ediyorum. En iyi şekilde hizmet eden bütün camianın 50'nci yılını kutluyorum" dedi.

"İkinci 50 yıla hazırlanıyoruz"

Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, burada yaptığı konuşmada, "İkinci 50 yıla hazırlanıyoruz. Kampüsümüzü ve hastanemizi büyütmek ve çoklamak için kollarımızı sıvadık. Önümüzdeki sene başlıyoruz. İzmir Urla'da Yaşlı Bakım ve Longevity projemize başlıyoruz. Ankara'da 2'nci Klinik Oteli açacağız. Çok kıymetli Ufuk Üniversitesi'ne aktarmaya başladığımız tecrübemiz ve kaynaklarımızla genç hekim ve sağlık çalışanlarının eğitimine katkı sunacağız. Dijitalleşme yolculuğumuz, inovasyonlarımız devam edecek. Kuruluşumuzdan bugüne Türkiye'nin her köşesindeki vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Son 10 yılda özellikli ve nitelikli hizmetleri dünyanın her köşesine şifa dağıtıyoruz. Sadece kurumumuz için değil, Türk sağlık sisteminin hep daha ileriye gitmesi için kafa yoruyor ve bunu cesaretle bütün makamlarla paylaşıyoruz. Vakfımızla uluslararası projelere imza atıyor, memleketin zor zamanlarında merhem oluyoruz. Vakfımız var olma, devam etme yapı taşımız" diye konuştu.

"Beslenme eşsiz bir parmak izidir"

Programa katılan uzman diyetisyen Melis Bengisu Demirci, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Demirci, sağlıklı beslenme adı altında diyet arayışlarına karşı uyarılarda bulunarak, "Beslenme eşsiz bir parmak izidir. Doğru diyeti bulmak yerine kendimize özgü bir diyet porgramı oluşturursak ve bunu sürdürülebilir bir hale getirirsek işte o zaman gerçekten sağlıklı beslenmeyi hayatımıza entegre etmiş oluruz" dedi. Demirci, ayrıca zayıflamak için popüler olan ürünlerden uzak durulması gerektiğini de belirterek, "Önce kendimizi tanımak, hekimimize danışmak ve sonrada doğru bir beslenme programı için doktordan destek almamız gerekli" diye konuştu.

"Robotik cerrahi kadın doğum kanserleri açısından kullanabiliyoruz"

Prof. Dr. Nafiye Yılmaz ise ANKA Haber Ajansı'na robotrik cerrahi hakkında bilgiler vererek, "Robotik cerrahi bilidiği gibi teknoloji ve tıbbın bir araya geldiği, hekim çalışma açısından hastanın konforu açısından oldukça önemli" dedi. Robotik cerrahinin kadın doğum alanında da çok önemli olduğu belirten Yılmaz, "Özellikle robotik cerrahi kadın doğum kanserleri açısından kullanabiliyoruz. Organ koruyucu yaklaşımlar açısından önemli" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar seviyor diye verdiğimiz pek çok ürün çocuklarımız için sağlık sorunu içeriyor""

Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde obezite sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Sönmez, "Küçük yaşta kilo sorunu yaşayanların ileri yaşta kilo sorunu yaşama riski artıyor. Malumunuz okullar açıldı. Çocuklarımız kendi akranlarıyal birlikye bir hayat yaşamaya başlayacaklar. Burada çevresel etkileşim çok önemli. Sağlıklı bir okul çevresi, sağlıklı gıdaya ulaşım bütün çocuklarının velilerinin aynı bilinçle çocuklarını okula göndermeleri ve onlarında sağlıklı bir çevre içerisinde büyümeleri için önemli. Çocukluk obezitesini engelleyebilmek adına bütün adımları atmaya çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Çocukların beslenmek için değil sosyalleşmek için gıda aldığını belirtten Sönmez, "Gıda beslenmek için alınmalı. Besleyici gıdaların hiçbiri yüksek kalori içermez. Paket ürün, rafine edilmiş unla yapılmış her türlü mamül çocuklarımız için çok zararlı. Elbetteki şeker katkılı ürünleri de kast ediyorum. Çocuklar seviyor diye verdiğimiz pek çok ürün çocuklarımız için sağlık sorunu içeriyor" dedi.