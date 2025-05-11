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Güven Apartmanı Davasında Adli Kontrol Kararı Sürüyor

Güven Apartmanı Davasında Adli Kontrol Kararı Sürüyor
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Gaziantep'teki Güven Apartmanı davasında sanık avukatları, yurt dışında iş görüşmesi olması nedeniyle adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, tedbirlerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Güven Apartmanı davasının duruşmasında sanık avukatları, "Müvekkilimizin işi gereği yurt dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi ve eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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