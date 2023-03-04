Gutteres, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı ile 'uluslararası meseleleri' görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyasını görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyasını görüştü.

Katar'da yarın başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Gutteres-Al Sani görüşmesinde, BM ile Katar arasındaki ikili işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ile işgal altındaki Filistin topraklarında, Libya ve Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Guterres, 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği dolayısıyla Al Sani şahsında Katar'a teşekkürlerini ifade etti.

Katar, 5-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.