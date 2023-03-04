Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gutteres, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı ile "uluslararası meseleleri" görüştü

Güncel Haberler

Gutteres, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı ile 'uluslararası meseleleri' görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyasını görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyasını görüştü.

Katar'da yarın başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Gutteres-Al Sani görüşmesinde, BM ile Katar arasındaki ikili işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ile işgal altındaki Filistin topraklarında, Libya ve Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Guterres, 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği dolayısıyla Al Sani şahsında Katar'a teşekkürlerini ifade etti.

Katar, 5-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Katar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title