Guterres ve Zelenski, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Yeniden Uzatılması Çağrısı Yaptı

KİEV, 9 Mart (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve konuk Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü 18 Mart'ta sona erecek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması çağrısında bulundu.

KİEV, 9 Mart (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve konuk Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü 18 Mart'ta sona erecek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Guterres'le yaptığı toplantı sonrası konuşan Zelenski, girişimin küresel gıda güvenliği açısından önemini vurguladı.

Zelenski, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 18 Mart'tan sonra devam ettirilmesi tüm dünya açısından kritik zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Guterres de girişim kapsamında yaklaşık 23 milyon tahıl ihracatı gerçekleştirildiğini, bunun da küresel gıda fiyatlarının aşağı çekilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

22 Temmuz 2022'de Rusya ve Ukrayna, aralarındaki çatışma devam ederken küresel pazarlara tedarik sağlanması amacıyla Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatı konusunda Türkiye ve BM ile İstanbul'da ayrı ayrı anlaşma imzalamıştı.

Başlangıçta 19 Kasım'da sona ermesi planlanan anlaşma, 120 gün daha uzatılmıştı. Guterres sık sık anlaşmanın süresinin daha da uzatılması çağrısı yapıyor.