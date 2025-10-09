Guterres: Türkiye'nin Diplomatik Çabaları Takdir Edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeleri, diplomatik çabalarından dolayı takdir ettiğini söyledi.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde kameraların karşısına çıktı.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin acilen ihtiyaç duyulan bu atılımı sağlamadaki diplomatik çabalarını takdir ediyorum. Hepimiz bu anı çok uzun zamandır bekliyorduk." diyen Guterres, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtti.

Guterres, "Bu atılım bize diplomasinin gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Çatışmaların çözümlerinin savaş meydanlarında bulunmadığını hatırlatalım. Çözümler müzakere masasında oluşturulmalı ve en önemlisi, tam olarak uygulanmalıdır. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes kalıcı şekilde sağlandıktan sonra BM olarak insani yardımlar konusunda hazır olduklarını söyleyen Guterres, "Harekete geçmek için gerekli uzmanlığa, dağıtım ağlarına ve toplumsal ilişkilere sahibiz. Malzemeler hazır ve ekiplerimiz beklemede. Gıda, su, tıbbi ve barınma yardımlarını hemen artırabiliriz." diye konuştu.

İnsani yardım çalışanları için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime, bürokratik ve fiziki engellerin kaldırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Guterres, BM'ye üye devletlere de yardım operasyonlarına finansal destek sağlamaları çağrısında bulundu.