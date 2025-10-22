Haberler

Guterres: Ticaret Engelleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Sorunları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de düzenlenen BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ticaret engellerinin arttığını ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı zorlukları vurguladı. Guterres, küresel ticaret akışlarında eşitsizliklerin arttığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ticaret engelleri artıyor ve bazı en az gelişmiş ülkeleri, küresel ticaret akışlarının yalnızca yüzde 1'ini temsil etmelerine rağmen yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 16. Oturumu'nda (UNCTAD16) konuşma yaptı.

UNCTAD'ın, Cenevre'de kurulduğunu anımsatan Guterres, ticaretin, parametreler, kurallar ve eşit şartlar belirleyen kurumlar gerektirdiğini bildirdi.

Guterres, "Ticaret ayrıca tüm ülkelerin katılımına ve refahına yardımcı olabilecek finans, yatırım ve teknoloji gerektirir. UNCTAD'ın birçok başarısı, 10 yıllar boyunca küresel ticaret sisteminin adalete doğru yönlendirilmesine yardımcı oldu. En Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinin oluşturulmasından Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen İlkeleri ve Hedefleri'nin benimsenmesine kadar her şeyi kapsıyor." dedi.

Bir değişim kasırgasıyla karşı karşıya olduklarını belirten Guterres, küresel büyümenin 4'te 3'ünün artık gelişmekte olan ülkelerden geldiğini kaydetti.

Guterres, "Hizmet ticareti hızla büyüyor ve geçen yıl yüzde 9 büyüdü. Dijital ticaret, sınırları ışık hızında aşıyor. Öncü teknolojiler dünya ekonomisine trilyonlarca dolar katıyor. Bölgesel ticaret anlaşmaları 1990'lardan bu yana 7 kat arttı." diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkelerin hala yetersiz kaldığının altını çizen Guterres, belirsizliklerin arttığını, yatırımların azaldığını ve tedarik zincirlerinin aksadığını söyledi.

"Devam eden çatışmalar küresel ekonomiye yayılıyor"

Guterres, "Ticaret engelleri artıyor ve bazı en az gelişmiş ülkeler, küresel ticaret akışlarının yalnızca yüzde 1'ini temsil etmelerine rağmen yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor. Hizmet ticareti büyürken, mallar için artan bir ticaret savaşı riski görüyoruz. Bu arada, jeopolitik bölünmeler, eşitsizlikler, iklim krizi, yeni ve uzun süredir devam eden çatışmalar küresel ekonomiye yayılıyor." şeklinde konuştu.

Küresel borçların hızla arttığını, yoksulluk ve açlığın halen görülmeye devam ettiğinin altını çizen Guterres, uluslararası finansal yapının, gelişmekte olan ülkeler için yeterli bir güvenlik ağı sağlamadığını vurguladı.

Guterres, kurallara dayalı ticaret sisteminin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin kendileri olmadan tasarlanmış bir sistemde söz sahibi olmalarını talep etmesiyle doğdu. O zamandan bu yana onların yanında durdunuz ve adalet taleplerini desteklediniz. Bu hayati çalışmayı sürdürmeliyiz. Tüm ülkelerin ekonomilerini ileriye taşımak için ticaret ve kalkınmanın gücünden yararlanabilmelerini sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
