Guterres'ten UNRWA'ya Destek Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bir "istikrar gücü" olduğunu belirterek, ülkelere siyasi ve finansal destek vermeleri çağrısında bulundu.

Guterres, BM 80. Genel Kurul haftası kapsamında UNRWA'yı desteklemek üzere BM'de yapılan bakanlar toplantısında konuştu.

Nesiller boyu Filistinli mültecilerin eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetler için UNRWA'ya güvendiğini belirten Guterres, "UNRWA bugün 2,6 milyon kişiye acil gıda ve nakit yardımı sağlıyor. Sağlık klinikleri yılda 10,5 milyon hastayı ağırlıyor." dedi.

Guterres, UNRWA'nın dünyanın en istikrarsız bölgesinde bir istikrar gücü olduğunu vurgulayarak, operasyonel varlığının, işgal altındaki Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de ve Ürdün'de katkıda bulunduğunu söyledi.

Tüm bunlara rağmen UNRWA'nın, artan baskılar altında faaliyet göstermeye zorlandığına dikkati çeken Guterres, "Gazze'de personelimiz öldürülüyor. Tesislerimiz tahrip ediliyor. UNRWA her yerde bütçe açıkları ve dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Guterres, UNRWA'nın çok ciddi kısıtlamalar altında olduğunu, mevcut çalışma durumunu sürdürmenin imkansız hale geldiğini vurgulayarak, BM'ye üye devletlere acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu ve "UNRWA, bölgede barış ve istikrar umutları için hayati önem taşımaktadır. Çalışmalarını desteklemek için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyorum." dedi.

UNRWA ile dayanışma içinde olunması ve siyasi destek sağlanması gerektiğini belirten Guterres, UNRWA'nın üstlendiği görevini yerine getirmesi için acilen finanse edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.