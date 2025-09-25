Haberler

Guterres'ten Suriye'de Siyasi Geçiş İçin Kapsayıcı Diyalog Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılımla ilerletilmesinin önemini vurguladı. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin egemenliğini korumanın önemine de dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki "siyasi geçiş" sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılımla ilerletilmesinin önemini vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, New York'ta düzenlenen BM'nin 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşmede, Guterres, Suriye'deki "siyasi geçiş yolunda atılan önemli adımlara" dikkati çekerek, "siyasi geçiş" sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılım yoluyla ilerletilmesinin önemini belirtti.

Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın öneminin altını çizen Guterres, Suriye'nin 1974'te (İsrail ile) imzaladığı anlaşmanın ihlal edilmesi konusunda kaygılarını dile getirdi.

Guterres ve Şara, görüşmede BM ve Suriye arası ortaklığın daha da güçlendirmenin yolları ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest

Açıklamalar art arda geldi, Netanyahu sinirden deliye döndü
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.