Guterres'ten Suriye'de Siyasi Geçiş İçin Kapsayıcı Diyalog Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki "siyasi geçiş" sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılımla ilerletilmesinin önemini vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, New York'ta düzenlenen BM'nin 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşmede, Guterres, Suriye'deki "siyasi geçiş yolunda atılan önemli adımlara" dikkati çekerek, "siyasi geçiş" sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılım yoluyla ilerletilmesinin önemini belirtti.

Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın öneminin altını çizen Guterres, Suriye'nin 1974'te (İsrail ile) imzaladığı anlaşmanın ihlal edilmesi konusunda kaygılarını dile getirdi.

Guterres ve Şara, görüşmede BM ve Suriye arası ortaklığın daha da güçlendirmenin yolları ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.