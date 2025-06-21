Guterres'ten İsrail-İran Çatışmasına Diploması Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail- İran çatışmasının kontrolden çıkmasını önlemek için diplomasi çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyi'nin cuma günkü acil toplantısında konuşan Guterres, mevcut durumu insanlık için dönüm noktası olarak nitelendirerek, "Bazen önümüzde duran seçimler sadece önemli değil, aynı zamanda belirleyici de olabilir. Bazen alınan kararlar sadece ulusların kaderini değil, potansiyel olarak hepimizin ortak geleceğini de şekillendirebilir. İşte tam da böyle bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangını ateşleyebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu çatışmanın temelinde nükleer meselelerin yattığını ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin, dünyanın güvenliği için bir zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın, uluslararası güvenliğin temel taşı olduğunu, İran'ın bu antlaşmaya uymak zorunda olduğunu ve İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını defalarca belirttiğini söyledi.

Guterres, "Güven eksikliği olduğunu kabul edelim. Bu açığı kapatmanın tek yolu, bu alandaki BM'nin teknik ajansı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin tam erişimini de içeren, güvenilir, kapsamlı ve doğrulanabilir bir çözümün diplomasi yoluyla sağlanmasıdır. Tüm bunların mümkün olabilmesi için, çatışmaların sona ermesi ve ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'ni diyalog için birlikte ve acil olarak hareket etmeye çağıran Guterres, uluslararası topluma, kalıcı barışı sağlayabilecek tek yol olan BM Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka dayalı diplomasiyi desteklemesi çağrısında bulundu.

Guterres, "Çatışmanın taraflarına ve uluslararası toplumu temsil eden Güvenlik Konseyi'ne basit ve net bir mesajım var: Barışa bir şans verin" dedi.