Guterres'ten İsrail-İran Çatışmasına Diploması Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-İran çatışmasının derinleşmemesi için diplomatik çözüm çağrısında bulunarak, bu durumun uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail- İran çatışmasının kontrolden çıkmasını önlemek için diplomasi çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyi'nin cuma günkü acil toplantısında konuşan Guterres, mevcut durumu insanlık için dönüm noktası olarak nitelendirerek, "Bazen önümüzde duran seçimler sadece önemli değil, aynı zamanda belirleyici de olabilir. Bazen alınan kararlar sadece ulusların kaderini değil, potansiyel olarak hepimizin ortak geleceğini de şekillendirebilir. İşte tam da böyle bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangını ateşleyebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu çatışmanın temelinde nükleer meselelerin yattığını ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin, dünyanın güvenliği için bir zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın, uluslararası güvenliğin temel taşı olduğunu, İran'ın bu antlaşmaya uymak zorunda olduğunu ve İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını defalarca belirttiğini söyledi.

Guterres, "Güven eksikliği olduğunu kabul edelim. Bu açığı kapatmanın tek yolu, bu alandaki BM'nin teknik ajansı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin tam erişimini de içeren, güvenilir, kapsamlı ve doğrulanabilir bir çözümün diplomasi yoluyla sağlanmasıdır. Tüm bunların mümkün olabilmesi için, çatışmaların sona ermesi ve ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'ni diyalog için birlikte ve acil olarak hareket etmeye çağıran Guterres, uluslararası topluma, kalıcı barışı sağlayabilecek tek yol olan BM Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka dayalı diplomasiyi desteklemesi çağrısında bulundu.

Guterres, "Çatışmanın taraflarına ve uluslararası toplumu temsil eden Güvenlik Konseyi'ne basit ve net bir mesajım var: Barışa bir şans verin" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.