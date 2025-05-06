Guterres'ten Hindistan-Pakistan Gerginliğine İlişkin Uyarı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak, askeri çözümlerin yanılgı olduğunu belirtti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi Salonu'nun dışında basın toplantısı düzenledi, 5 Mayıs 2025.
Guterres, pazartesi günkü basın toplantısında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili taraflara, "Askeri çözüm, çözüm değildir. Yanılgıya düşülmemeli" uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel