Guterres'ten G20 Üyelerine Barış Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirterek, G20 üyelerine çatışmaları sona erdirmek için nüfuzlarını kullanmaları ve seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı.

Guterres, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına konuştu.

Dünyanın "çalkantılı zamanlardan geçtiğini belirten Guterres, "Çatışmalar, iklim kaosu, ekonomik belirsizlik, artan borç, eşitsizlik ve küresel yardımlardaki çöküş, dünya genelinde büyük acılar yaratıyor." dedi.

Guterres, G20 Zirvesi'ne katılan liderlere gelişen ülkelere yönelik finansal kolaylık ve destek, küresel ısınmaya karşı verdikleri taahhütleri yerine getirme ve son olarak da barış için harekete geçme çağrısında bulundu.

"G20 üyelerini, dünya çapında çok fazla ölüme, yıkıma ve istikrarsızlığa neden olan çatışmaları sona erdirmek için nüfuzlarını ve seslerini kullanmaya çağırıyorum." diyen Guterres, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sahel gibi dünyanın birçok bölgesinde barışa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Guterres, Gazze için de "ateşkesi koruyarak, devam eden ihlalleri sonlandırarak ve barış anlaşmasının taahhütlerini tam olarak uygulayarak, işgalin sona erdirilmesine yönelik güvenilir bir siyasi yol oluşturarak" barışa ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

"Ukrayna'da barış BM kararlarına uymalıdır"

Toplantının soru cevap kısmında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırladığı 28 maddelik barış planı hakkındaki bir soruya Guterres, bu konuda şu an medyada çıkan haberler dışında fazla bilgileri olmadığını söyledi.

Guterres, herhangi bir barış planının kriterlerinin "BM Şartı'na uyması gerektiğini" belirterek, "Bize göre, Ukrayna için barış çözümü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça belirten BM kararlarına uymalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Ukrayna yönetiminin, söz konusu 28 maddelik barış planında yer alan, Kiev'in doğudaki ek topraklardan vazgeçme ve NATO'ya asla katılmayacağını kabul etme gibi maddelerden ötürü plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.