Haberler

Guterres'ten G20 Üyelerine Barış Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, dünya genelindeki çatışmaları sona erdirmek için G20 üyelerine seslenerek, finansal destek ve barış için harekete geçme çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirterek, G20 üyelerine çatışmaları sona erdirmek için nüfuzlarını kullanmaları ve seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı.

Guterres, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına konuştu.

Dünyanın "çalkantılı zamanlardan geçtiğini belirten Guterres, "Çatışmalar, iklim kaosu, ekonomik belirsizlik, artan borç, eşitsizlik ve küresel yardımlardaki çöküş, dünya genelinde büyük acılar yaratıyor." dedi.

Guterres, G20 Zirvesi'ne katılan liderlere gelişen ülkelere yönelik finansal kolaylık ve destek, küresel ısınmaya karşı verdikleri taahhütleri yerine getirme ve son olarak da barış için harekete geçme çağrısında bulundu.

"G20 üyelerini, dünya çapında çok fazla ölüme, yıkıma ve istikrarsızlığa neden olan çatışmaları sona erdirmek için nüfuzlarını ve seslerini kullanmaya çağırıyorum." diyen Guterres, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sahel gibi dünyanın birçok bölgesinde barışa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Guterres, Gazze için de "ateşkesi koruyarak, devam eden ihlalleri sonlandırarak ve barış anlaşmasının taahhütlerini tam olarak uygulayarak, işgalin sona erdirilmesine yönelik güvenilir bir siyasi yol oluşturarak" barışa ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

"Ukrayna'da barış BM kararlarına uymalıdır"

Toplantının soru cevap kısmında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırladığı 28 maddelik barış planı hakkındaki bir soruya Guterres, bu konuda şu an medyada çıkan haberler dışında fazla bilgileri olmadığını söyledi.

Guterres, herhangi bir barış planının kriterlerinin "BM Şartı'na uyması gerektiğini" belirterek, "Bize göre, Ukrayna için barış çözümü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça belirten BM kararlarına uymalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Ukrayna yönetiminin, söz konusu 28 maddelik barış planında yer alan, Kiev'in doğudaki ek topraklardan vazgeçme ve NATO'ya asla katılmayacağını kabul etme gibi maddelerden ötürü plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.