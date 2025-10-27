Haberler

Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne Reform Çağrısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin meşruiyet ve verimlilik sorunları olduğunu belirtti. Guterres, mevcut yapının günümüz dünyasıyla uyuşmadığını vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin destekten mahrum kaldığını ve küresel mali sistemde reforma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "meşruiyet" ve "verimlilik" sorunları olduğunu söylediği BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) dünyanın bazı kıtalarından hiç daimi üyesi bulunmadığını hatırlatarak, "Bu da Güvenlik Konseyinin günümüz dünyasıyla uyuşmadığını gösteriyor." dedi.

Guterres, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

BMGK'nin "meşruiyet" ve "verimlilik" sorunu olduğunu söyleyen Guterres, "Meşruiyet sorunu var çünkü mevcut yapısı artık dünyanın gerçekliğiyle uyuşmuyor." ifadesini kullandı.

Guterres, BMGK'nin Avrupa'dan 3 daimi üyesi bulunduğunu fakat Güney Amerika ve Afrika'dan bir tane dahi bulunmadığını hatırlatarak, "Bu da Güvenlik Konseyinin günümüz dünyasıyla uyuşmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekte olan ülkelerin, ihtiyaç duyduğu desteği görmediğini ve bunun nedeninin küresel mali sistemin adaletsizliği olduğunu vurgulayan Guterres, dünyanın finansal yapılanmasında da modern çağın gerekliliklerini karşılayacak bir reforma gidilmesi çağrısı yaptı.

Malezya'nın Gazze'deki çabalarını takdir etti

Kargaşalarla dolu bir dünyada Güneydoğu Asya'nın "umut ışığı" olarak ortaya çıktığını ifade eden Guterres, "Gazze ile ilgili olarak öncelikle Malezya'nın çifte standart uygulamayan, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkını güçlü şekilde savunan tutarlı dış politikasına takdirlerimi sunmak isterim." diye konuştu.

Guterres, Malezya'nın katılmaya hazır olduğunu bildirdiği olası Gazze barış gücü misyonunun detaylarının henüz netleşmediğini, şu an için önemli olanın ateşkesin korunması olduğunu dile getirdi.

Myanmar'daki seçimler "özgür ve adil" olmayacak

Guterres, Myanmar'da ordunun 2021'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana "felaket üstüne felaket" yaşandığını belirterek, "vahşetin ve askeri yönetimin cezasızlığının sona ermesi" çağrısında bulundu.

Özellikle Arakanlı Müslümanlar dahil herkesin insan haklarına saygı duyulması ve sivil yönetime acilen geri dönülmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, ülkede yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçimlerin özgür ve adil olacağına kimsenin inandığını sanmıyorum. Bu seçimlerin, Myanmar'ın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağına da kimsenin inandığını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma "Sudan'da ateşkesi tehlikeye atmama" çağrısı

Guterres, Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin, ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Darfur'un merkezi Faşir şehrinin kontrolünü ele geçirdikleri iddiasına ilişkin soruya, "Bu, çatışmalarda gerginliğin korkunç bir tırmanışı demek." yanıtını verdi.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki çatışmalara etkin şekilde müdahale etme zamanı geldiğini söyleyen Guterres, taraflara "silah tedariki yapan dış aktörlerin ateşkesi tehlikeye atmaması" konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
