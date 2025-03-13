Guterres'ten 30 Günlük Ateşkes Açıklaması

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ardından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımın adil bir barış sürecinin önünü açmasını umduğunu söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ardından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımın adil bir barış sürecinin önünü açmasını umduğunu söyledi.

Ukrayna, salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)