Guterres: "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her... Guterres: "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti" Guterres: "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti" AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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