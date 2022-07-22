Guterres: "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her...
AA - Güncel
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Guterres: "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti"
Guterres: "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti"
AA / Güncel