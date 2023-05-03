Guterres, Sudan krizi için acil eylem çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki krizin çözümü için acil eylem çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki krizin çözümü için acil eylem çağrısı yaptı.

Kenya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Guterres, "Hartum kargaşa içinde, Darfur bir kez daha yanıyor ve BM Mülteci Ajansı şimdiden 100 binden fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini doğruladı. 800 bin kişi daha gelecek günlerde ve haftalarda ülkeyi terk edebilir." ifadesini kullandı.

Daha fazla insan ölmeden çatışmaların bir an önce durmasını isteyen BM Genel Sekreteri, bu çatışmanın bölgeyi yıllarca etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Guterres, ülkeye insan yardım ulaştırmaya hazır olduklarını vurgulayarak ayrıca, ihtiyaç içindekilerin yardımlara hızlı ve güvenli şekilde erişimi için de destek istedi.

Ülkede kötüye giden durumdan ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Guterres, krizin çözümü için acil eylem çağrısı yaptı.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun, 4 Mayıs'ta başlayacak 7 günlük ateşkes konusunda "prensipte" anlaştığını duyurmuştu.