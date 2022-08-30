Guterres, selden etkilenen Pakistan'a "dayanışma ziyareti" düzenleyecek Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sel nedeniyle 1000'i aşkın insanın öldüğü Pakistan'a 9 Eylül'de "dayanışma ziyareti"nde bulunacağı bildirildi. BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sel nedeniyle 1000'i aşkın insanın öldüğü Pakistan'a 9 Eylül'de "dayanışma ziyareti"nde bulunacağı bildirildi. BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Pakistan'daki selden etkilenen milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun karşı karşıya olduğu trajik duruma değinirken, Guterres'in "gelecek hafta ülkeye dayanışma ziyareti" düzenleyeceğini söyledi. Guterres'in 9 Eylül'de İslamabad'a varmasının ardından sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelere giderek yerinden edilmiş ailelerle görüşmesi bekleniyor. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1200 insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi. BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Alaca Birleşmiş Milletler Pakistan Eylül Güncel Haberler

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