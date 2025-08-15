Guterres, Plastik Kirliliği Anlaşmasındaki Başarısızlığı Üzüntüyle Karşılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde plastik kirliliği konusunda uluslararası bir anlaşmaya varılamamasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Plastik kirliliği ile mücadelede müzakerelerin sonuçsuz kalması, denizler ve insan sağlığı için büyük bir sorun teşkil ediyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde küresel plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik bir anlaşmaya varılamamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, plastik kirliliği anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sona ermesini değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri, "Deniz ortamı da dahil, plastik kirliliği konusunda uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgeye ulaşmak için yapılan tüm çabalara rağmen müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sonuçlanmasından derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte Guterres, plastik kirliliğinin "insan sağlığı ve gezegen için devasa bir sorun" olduğunu vurguladı.

Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde, plastik kirliliğiyle mücadele için küresel bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Görüşmelerde, plastiklerin aşamalı olarak kullanımının azaltılmasına mı yoksa atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesine mi öncelik verileceği konusunda anlaşmazlık devam ediyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.