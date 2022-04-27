Guterres Moskova'da Putin ve Lavrov'la Görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Guterres Moskova'da Putin ve Lavrov'la Görüştü

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Moskova'ya gitti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Moskova'ya gitti. Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile biraraya geldi

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Moskova, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title