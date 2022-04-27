Guterres Moskova'da Putin ve Lavrov'la Görüştü
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Moskova'ya gitti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Moskova'ya gitti. Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile biraraya geldi
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