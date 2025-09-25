Guterres: Küresel Askeri Harcamalar Kalkınma Yardımlarının 13 Katı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel askeri harcamaların tüm kalkınma yardımlarından 13 kat daha fazla olduğunu belirterek, dünyada 'finansal adalete" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Guterres, "BM 80. Yılında: Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yolu olarak barışı yeniden teyit etmek" başlıklı G20 Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

Şiddet patlak verdiğinde sermayenin kaçtığını, hizmetlerin çöktüğünü ve yoksulluğun derinleştiğini ifade eden Guterres, dünyadaki iklim değişikliğinin de açlığı körükleyerek gerginlikleri alevlendirdiğini ve yerinden edilmeleri zorladığını kaydetti.

Guterres, öte yandan küresel askeri harcamaların geçen yıl 2,7 trilyon ABD dolarına yükseldiğini, bunun tüm resmi kalkınma yardımlarının neredeyse 13 katına tekabül ettiğine işaret ederek, BM'nin normal bütçesinin ise bu rakamdan 750 kat daha küçük olduğunun altını çizdi.

"Farklı bir yol seçmeliyiz." diye konuşan Guterres, dünyada "finansal adalete" ihtiyaç olduğunu ve uluslararası finansal yapının daha adil ve günümüz gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, sürdürülemez borçların, ulusları tuzağa düşürüp geleceklerini ipotek altına aldığını, borç sıkıntısı çeken ülkeleri desteklemenin gelecekteki krizleri önlemek anlamına geleceğini dile getirdi.

"Ülkeleriniz birlikte, insanlığın üçte ikisini ve dünya ekonomisinin beşte dördünden fazlasını temsil ediyor." diyen Guterres, G20 ülkelerinin seçimlerinin dünyanın dört bir yanındaki piyasaları, kurumları ve hükümetleri etkilediğine dikkati çekti.

Guterres, konuşmasında uluslararası işbirliğine olan güveni yeniden tesis etmenin, barışı sağlamak için yatırım yapmanın, iklim kriziyle mücadele ve finans alanında barış ve refahın öncelemesinin herkesi güvende tutacağını ifade etti.