BM Genel Sekreteri, Mısır ve Katar dışişleri bakanlarıyla Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen anlaşmanın ikinci aşamasına henüz geçilemedi. Üstelik İsrail ordusu bu süre zarfında birinci aşamanın maddelerini sürekli olarak ihlal etti.

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres ile Abdulati telefonda görüştü.

Görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler, Gazze'deki ateşkes sürecinin desteklenmesi ve kalıcı hale getirilmesi için harcanan uluslararası çabalar ele alındı.

Abdulati görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının uygulanması ve Gazze'ye insani yardımların koşulsuz bir şekilde girmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamındaki Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması değerlendirildi.

Gazze'yi yönetecek Filistin teknokrat komitesi oluşturulmasının önemine işaret eden Abdulati, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesi ve demografik yapının değiştirilmesini amaçlayan her türlü çağrıya karşı olduklarının altını çizdi.

Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti ve topraklara el koyma politikasının oluşturduğu tehlikeye dikkati çeken Abdulati, gerilimin çerçevesini genişleten bu tür fiillerin uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurma konusunda derhal sorumluluk almaya ittiğini aktardı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Guterres Al Sani'yle de telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısını açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hattan Sarı Hatta çekilmesi gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, Refah Sınır Kapısı açılmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 383 Filistinli ölürken, 1002'si de yaralandı.