Guterres: Çin'in Küresel İnisiyatifleri BM Antlaşması ile Uyumlu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflerin BM Antlaşması ile tamamen uyumlu olduğunu söyledi.

Guterres, gelecek hafta başlayacak olan BM Genel Kurulu Üst Düzey Oturumları öncesinde salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu küresel inisiyatiflerde çok taraflılığa tam saygı gösterildiğini vurgulamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. BM'ye çok taraflı kurumların merkezinde yer alan kurum olarak tam destek veriliyor ve uluslararası işbirliği ve çatışmaların barışçıl çözümüne olan bağlılık güçlü şekilde vurgulanıyor. Dolayısıyla bu küresel inisiyatiflerde ortaya konulan ilkelerin, BM Antlaşması ile tamamen uyumlu olduğuna inanıyorum" dedi.