Haberler

Guterres: BMGK Reformu Küresel Güvenlik için Hayati

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin reform ihtiyacını vurgulayarak, küresel güvenlik ve düzenin sağlanması için acil değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "hegemonyalar ve imparatorluklarla ilgili olmadığını" belirterek küresel düzen ve güvenliğin sağlanması için acil reformun zorunlu olduğunu vurguladı.

Guterres, BM'nin kuruluşunun 80. yılı nedeniyle "BM: Geleceğe Bakış" başlığı altında toplanan BMGK'de çevrim içi konuşma yaptı.

Konseyin varlığının hayati bir gereklilik ancak "meşruiyetinin kırılgan" olduğunu belirten Guterres, "BMGK'nin reformu, küresel düzen ve güvenliğin sağlanması için zorunludur ve uzun zamandır gecikmiştir." dedi.

Guterres, BMGK üyelerinin BM Şartı ilkeleri dışında birçok kez hareket ettiklerine işaret ederek bunun BM'ye olan güveni aşındırdığını ve herkesi tehlikeye attığını belirtti.

"BMGK hegemonyalar ve imparatorluklarla ilgili değildir." diyen Guterres, konseydeki dengesizliğin acilen düzeltilmesi gerektiğini ve bunun da üye sayısının artırılmasını içerdiğini söyledi.

Guterres, "BM barışı koruma misyonlarının neredeyse yarısı Afrika'da ancak Afrika'nın bu masada kalıcı bir sesi yok. Latin Amerika ve Karayipler'in temsili yetersiz. İnsanlığın yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesi ise yalnızca bir daimi koltuğa sahip." dedi.

Üye sayısını artırmanın yalnızca adaletle değil sonuçlarıyla da ilgili olduğunu belirten Guterres, bunun giderek çok kutuplu hale gelen dünyada çıkmazları çözme ve istikrar sağlama potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Guterres, "Amacına uygun bir Güvenlik Konseyi olmadan dünya büyük bir tehlike altında. Önümüzdeki 80 yılın zorluklarıyla başa çıkabilecek, herkese adalet ve güvenlik sağlayacak bir kurum oluşturmak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.