Gustavo Petro: Yabancı İşgal Talep Edilemez

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesine ilişkin, "Ne Kolombiya'daki ne de Venezuela'daki muhalefet ne de kendine saygısı olan herhangi bir Latin Amerikalı, ülkemize yabancı bir işgalin gerçekleşmesini talep etmeli ya da bundan memnuniyet duymalıdır." ifadesini kullandı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin kartellerle mücadeleyi gerekçe göstererek Karayipler bölgesine yolladığı savaş gemilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Latin Amerikalıların ve Karayiplilerin sorunlarını Latin Amerikalılar ve Karayipliler çözer. Ne Kolombiya ne de Venezuela'daki muhalefet ne de kendine saygısı olan herhangi bir Latin Amerikalı, ülkemize yabancı bir işgalin gerçekleşmesini talep etmeli ya da bundan memnuniyet duymalıdır. Avrupa, Kuzey Amerika, Çin ya da Afrika ile ortak sorunlarımızı eşit şekilde, insan olarak konuşuruz, köleler gibi değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.