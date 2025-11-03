Gustavo Petro ve Mahmud Abbas Arasında Verimli Görüşme

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin lideri Abbas ile görüşmesini değerlendirdi.

Petro, "Mısır'da Abbas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Rehine krizi ve şiddetin sona erdirilerek gerçek bir barış sürecinin başlatılması gerektiği ve bu sürecin de 1967 sınırları temelinde iki devletin kurulmasına dayanması gerektiğini ifade ettik." dedi.

Filistin halkının birlik olması gerektiğini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin Devleti'ni tanıyarak gerçek bir barış sürecini başlatabileceğini konuştuk. Filistin halkının kendi içindeki çeşitliliği içinde birlik olmasının ve Arap halkının dayanışmasının önemini ele aldık. Latin Amerika, Karayipler ve Arap dünyasını bir araya getirecek bir konferansın Bogota'da düzenlenmesi fikrinden söz ettik."